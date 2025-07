Fermato in piazza Europa a Catania | nell’auto crack hashish marijuana e contanti

Un 29enne di Acireale è stato arrestato a Catania per spaccio: sequestrati 100 grammi di droga e 800 euro in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermato in piazza Europa a Catania: nell’auto crack, hashish, marijuana e contanti

In questa notizia si parla di: contanti - catania - fermato - piazza

Clan Cappello, sequestrati beni per 3 milioni al "re del narcotraffico" di Catania: anche contanti e gioielli - A Catania, sequestrati beni per 3 milioni di euro a un membro del clan Cappello, noto come il re del narcotraffico.

Catania, fermato in auto con droga e contanti: Arrestato 35enne per spaccio Durante un controllo a Catania, i Carabinieri hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di varie droghe e denaro contante. Sequestrati marijuan Vai su Facebook

Fermato in piazza Europa a Catania: nell’auto crack, hashish, marijuana e contanti; Fermato in auto con 100 grammi di marijuana e soldi in contanti, arrestato; Tir con 64 chili di cocaina destinata al mercato locale fermato alla zona industriale, arrestato il conducente.

Fermato in piazza Europa a Catania: nell’auto crack, hashish, marijuana e contanti - Un 29enne di Acireale è stato arrestato a Catania per spaccio: sequestrati 100 grammi di droga e 800 euro in contanti. virgilio.it scrive

Fermato in auto con 100 grammi di marijuana e soldi in contanti, arrestato - Oltre alle sostanze stupefacenti, sono state trovate nell’auto del 29enne acese diverse banconote di vario taglio per un ammontare complessivo di 800 euro ... Segnala grandangoloagrigento.it