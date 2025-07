Fermana resta il rebus allenatore E anche i tifosi vogliono risposte

Stavolta non ci sono particolari dubbi, quella che va ad iniziare sarà la settimana degli annunci ufficiali e delle scelte concrete in casa Fermana. L’annuncio dell’accordo di collaborazione con Tibisco Consulting, società di consulenza impegnata anche in ambito sportivo con esperti di vari settori, è il segnale che si cerca una ripartenza concreta verso una stagione come la prossima che non sarà semplice. Innanzitutto riprendere la fiducia dei tifosi canarini che al momento sono in attesa innanzitutto di valutare quello che sta avvenendo in seno alla società : la tifoseria organizzata infatti come si ricorderà non è entrata in tribuna al Bruno Recchioni nelle ultime giornate dello scorso anno ed era pronta a farlo nuovamente se non si fosse visto un reale cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, resta il rebus allenatore. E anche i tifosi vogliono risposte

In questa notizia si parla di: fermana - tifosi - resta - rebus

Fermana, incontro con i tifosi ma le preoccupazioni restano - Nella tarda serata di giovedì si è volto l’incontro organizzato da alcuni tifosi che hanno cercato di mettere di fronte la società e l’ amministrazione comunale, insieme ai sostenitori, per capire qual’è la situazione attuale e reale in casa Fermana ma anche quello che li attende a breve.

Fermana: Calcinaro, Scarfini e Ruggeri parlano con i tifosi - Un incontro per chiarire la situazione attuale in casa Fermana che alla fine però non ha portato novità di rilievo ne sostanziali.

Scontri e tafferugli in autostrada: daspo per 13 tifosi della Fermana - Tredici tifosi raggiunti dal daspo. Sono i supporter della Fermana calcio per gli scontri avvenuti lo scorso 9 febbraio tra le tifoserie della Fermana FC e della Civitanovese calcio, nell’area di servizio Conero Ovest, lungo il tratto autostradale in direzione sud, nel comune di Ancona.

Fermana, resta il rebus allenatore. E anche i tifosi vogliono risposte.

Fermana, resta il rebus allenatore. E anche i tifosi vogliono risposte - Stavolta non ci sono particolari dubbi, quella che va ad iniziare sarà la settimana degli annunci ufficiali e delle ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

La Fermana con il rebus allenatore - Il Resto del Carlino - La Fermana con il rebus allenatore Protti resta in pole, ma se la società e Cornacchini provassero a fare un passo indietro e andare avanti insieme? Scrive ilrestodelcarlino.it