BRENO – Sono riprese questa mattina attorno alle sette le ricerche di Fabio Festa, l’uomo di 32 anni di Chiari che non fornisce notizie da sabato, quando si è recato in Valle Camonica per una escursione. A condividere l’appello per ritrovarlo domenica in serata è stato il sindaco di Chiari: Gabriele Zotti, che ha fatto sua la preoccupazione dei famigliari e degli amici. Le ricerche sono state attivate nella zona del lago della Vacca, a circa 2.200 metri di altezza e fino alla cima del Monte Blumone, a 2.800 metri, dove aveva detto ai genitori che sarebbe sabato. Le ricerche partono dalla localitĂ Bazena, a 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabio Festa scomparso in Valle Camonica: l’ultimo contatto da una cella telefonica vicino Chiari