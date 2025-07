Fabio Festa scomparso in Valle Camonica | l’ultimo contatto da una cella telefonica sopra il Monte Blumone

BRENO – Sono riprese questa mattina attorno alle sette le ricerche di Fabio Festa, l’uomo di 32 anni di Chiari che non fornisce notizie da sabato, quando si è recato in Valle Camonica per una escursione. A condividere l’appello per ritrovarlo domenica in serata è stato il sindaco di Chiari: Gabriele Zotti, che ha fatto sua la preoccupazione dei famigliari e degli amici. Le ricerche sono state attivate nella zona del lago della Vacca, a circa 2.200 metri di altezza e fino alla cima del Monte Blumone, a 2.800 metri, dove aveva detto ai genitori che sarebbe sabato. Le ricerche partono dalla localitĂ Bazena, a 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fabio Festa scomparso in Valle Camonica: l’ultimo contatto da una cella telefonica sopra il Monte Blumone

Fabio Festa scomparso in Valle Camonica: l'ultimo contatto da una cella telefonica vicino Chiari

