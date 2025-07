F1 Ferrari quo vadis? Possibilità di vincere il Mondiale 2025 a ‘zero virgola’ Quando l’onestà intellettuale di ammetterlo?

Questo fine settimana riparte il Mondiale di Formula Uno. Il doppio appuntamento di Spa-Francorchamps e dell' Hungaroring precederà la pausa estiva, che segna idealmente il passaggio tra la prima e la seconda parte di stagione. In realtà, aritmeticamente parlando, la metà iniziale si è conclusa a Silverstone, dodicesimo dei ventiquattro appuntamenti in programma. Ebbene, viene da chiedersi quando in Ferrari avranno l' onestà intellettuale di ammettere che "anche quest'anno si vincerà il prossimo". A meno che l'evoluzione di cui sarà oggetto la SF-25 tra il Belgio e l'Ungheria non sia talmente radicale da renderla la monoposto dominante da qui a fine anno.

