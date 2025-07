Europei femminili calcio 2025 insulti razzisti a Jess Carter | parlano le compagne dell’Inghilterra

La giocatrice dell’Inghilterra Jess Carter ha denunciato di aver ricevuto molti insulti razzisti online durante gli Europei femminili di calcio 2025. Le compagne di squadra hanno provato rabbia e tristezza per questi episodi, ha riferito in conferenza stampa la compagna di squadra di Carter, Lucy Bronze. Le “Lionesses” stanno collaborando con la polizia dopo che la difensora del Gotham FC ha dichiarato di aver subito molti insulti razziali durante il torneo e, in una dichiarazione rilasciata domenica, hanno annunciato che smetteranno di inginocchiarsi prima delle partite, affermando che “è chiaro che noi e il calcio dobbiamo trovare un altro modo per combattere il razzismo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei femminili calcio 2025, insulti razzisti a Jess Carter: parlano le compagne dell’Inghilterra

