Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta la verità dalle telecamere | l' ultima serata della 53enne

La Procura di Milano ha disposto l?autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, a pochi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta, la verità dalle telecamere: l'ultima serata della 53enne

In questa notizia si parla di: erika - ferini - strambi - trovata

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa il 7 luglio da Milano - Erika Ferini Strambi, 53 anni, era andata al lavoro per l'ultima volta il 3 luglio. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dopo quasi dieci giorni in un campo di Pantigliate (Milano), a pochi metri di distanza dalla sua auto.

Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta, la verità dalle telecamere: l'ultima serata della 53enne Vai su X

Erika Ferini Strambi è stata trovata morta in un campo a Pantigliate, dieci giorni dopo la scomparsa. Accanto al corpo le sue stampelle, ma non la borsa né il cellulare. Vai su Facebook

Il mistero della morte di Erika: il corpo trovato 11 giorni dopo la sua scomparsa; Erika Ferini Strambi, si indaga su incontro prima della morte; Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta, la verità dalle telecamere: l'ultima serata della 53enne.

Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta, la verità dalle telecamere: l'ultima serata della 53enne - La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, a ... Secondo msn.com

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo dieci giorni dopo la scomparsa, il padre: “Non era da sola” - La Procura indaga per omicidio volontario sulla morte di Erika Strambi, trovata morta in un campo a Pantigliate (Milano) dopo una serata con gli amici ... Da fanpage.it