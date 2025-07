Ennesima spaccata in centro a Rimini | banda in azione alla gioielleria Gradara in via Mentana

Rimini, 21 luglio 2025 – Due agenti della polizia feriti mentre tentavano di acciuffarli e un bottino ingente, da diverse migliaia di euro. E’ il bilancio della spaccata alla gioielleria Gradara avvenuta nella notte di domenica 20 luglio in via Mentana, in pieno centro. L’ennesimo assalto. Un mese fa il blitz alla gioielleria Benvenuti, con un’auto usata come ariete dai ladri. Il colpo è avvenuto nella notte, intorno alle 3,20. Una banda formata da almeno 5 persone si è presentata in via Mentana a bordo di un’Audi RS6 grigia. I malviventi hanno prima forzato la serranda esterna e poi hanno divelto la porta blindata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ennesima spaccata in centro a Rimini: banda in azione alla gioielleria Gradara in via Mentana

