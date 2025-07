emanuela ruggeri ritrovata morta la 32enne scomparsa a roma

Il caso di Emanuela Ruggeri. È di Emanuela Ruggeri, 32 anni, il corpo senza vita trovato domenica 21 luglio tra i cespugli in via del Mandrione, a Roma. La giovane donna era scomparsa una settimana prima dal quartiere di Colli Aniene, dove viveva. A lanciare l’allarme era stata sua madre, che in un appello commosso pubblicato sui social aveva scritto: «Sono una mamma disperata! Mia figlia Ruggeri Emanuela 32 anni è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20,35. È alta 1,85 occhi marroni ha un brillantino termico sul viso a dx e anche un piercing a cerchietto al naso dx. Ha una piccola cicatrice sulla fronte. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

