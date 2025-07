Emanuela Ruggeri è suo il corpo trovato in via del Mandrione | la 32enne era scomparsa da una settimana

Emanuela Ruggeri è stata ritrovata morta in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Il corpo della 32enne è stato avvistato tra la vegetazione da un passante, che ha dato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Emanuela Ruggeri, è suo il corpo trovato in via del Mandrione: la 32enne era scomparsa da una settimana

In questa notizia si parla di: emanuela - ruggeri - corpo - mandrione

Emanuela Ruggeri scomparsa da Roma, l’appello social della mamma: “Sono disperata, aiutatemi” - La 32enne Emanuela Ruggeri è scomparsa da Colli Aniene (Roma) lunedì 14 luglio alle ore 20:35. Da allora, non ci sono più state sue notizie.

Donna trovata morta tra le sterpaglie a Roma, è il corpo di Emanuela Ruggeri: la 32enne era scomparsa da giorni - Emanuela Ruggeri è stata ritrovata morta in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Il corpo della 32enne è stato avvistato da un passante, che ha dato.

È di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita ritrovato fra i cespugli a Roma: era scomparsa lo scorso 14 luglio - Appartiene a Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025, fra i cespugli di via del Mandrione.

Emanuela Ruggeri, è suo il corpo trovato in via del Mandrione: la 32enne era scomparsa da una settimana - Emanuela Ruggeri è stata ritrovata morta in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Riporta msn.com

È di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita ritrovato fra i cespugli al Mandrione - Appartiene a Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025, fra i cespugli di via del Mandrione ... fanpage.it scrive