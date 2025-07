Emanuela Ruggeri è della donna scomparsa il corpo ritrovato ieri sera a Roma in via del Mandrione

È di Emanuela Ruggeri, la donna di 32 anni scomparsa la sera del 14 luglio, il corpo trovato ieri sera a Roma in via del Mandrione. La scoperta in un'area verde all'altezza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Emanuela Ruggeri, è della donna scomparsa il corpo ritrovato ieri sera a Roma in via del Mandrione

Roma- Allarme Emanuela Ruggeri, 32 anni, scomparsa il 14 luglio scorso dal quartiere Colli Aniene. È uscita di casa intorno alle 20:35, indossando una tenuta sportiva, ma non è più tornata. La madre, dopo aver allertato le forze dell'ordine, ha lanciato un acc Vai su Facebook

