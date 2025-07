Ellen DeGeneres si è trasferita in Inghilterra per colpa di Donald Trump | Qui si vive molto meglio

La conduttrice tv americana ha deciso di lasciare definitivamente gli USA e trasferirsi nel Regno Unito con la moglie Portia de Rossi. Ellen DeGeneres ha confermato che lei e sua moglie, l'attrice Portia de Rossi, hanno deciso di trasferirsi definitivamente nel Regno Unito dopo la rielezione di Donald Trump a presidente degli USA. Intervistata all'Everyman Theatre di Cheltenham, prima dell'inizio del suo tour britannico, ha dichiarato che inizialmente volevano trasferirsi soltanto part-time ma poi hanno cambiato idea. Il trasferimento di Ellen DeGeneres nel Regno Unito "Siamo arrivate qui il giorno prima delle elezioni" ha dichiarato DeGeneres "e ci siamo svegliate con un sacco di messaggi dai nostri amici con emoji che piangevano, e ho capito che era stato rieletto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ellen DeGeneres si è trasferita in Inghilterra per colpa di Donald Trump: "Qui si vive molto meglio"

