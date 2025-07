La Cremonese si prepara al ritorno in Serie A, presentando la nuova maglia per la stagione 2025-26, realizzata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Protagonista dell'annuncio fatto sul palco dell'Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona non poteva che essere Franco Vazquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

┬ę Gazzetta.it - "El Mudo" Vazquez presenta la nuova maglia della Cremonese