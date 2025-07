Eccesso di alcolici 4 interventi dei soccorsi in poche ore

Nottata alcolica tra Lecco e provincia. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire ben quattro volte tra la tarda serata di ieri, domenica 20 luglio, e le primissime ore di oggi, luned√¨ 21. Maggianico La prima allerta √® scattata in codice giallo alle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore - Tre interventi dei soccorsi in poche ore per altrettanti casi di intossicazione etilica a Lecco. Gli episodi di "eccesso di alcolici" si sono ripetuti nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, nella zona centrale della città.

