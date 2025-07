E’ un Siena tutto da scoprire e senza certezze Al via una stagione con obiettivi da decifrare

Ci siamo! Comincia oggi l’avventura della Robur 2025-26. Raduno, allenamento allo stadio e prime parole dei protagonisti. Insomma come ogni estate normale che si rispetti e non è certo una consuetudine per il Siena degli ultimi anni, con periodi estivi sempre caldi a prescindere dalle temperature. Stavolta, almeno, c’è una squadra nuovissima e tutta da assemblare, un allenatore con idee tattiche di un certo tipo e l’obiettivo da centrare è un qualcosa che scopriremo soltanto strada facendo. Potrebbe nascere un’ottima stagione oppure no, ma almeno oggi, nel momento del raduno, con tanti ragazzi entusiasti con la maglia bianconera addosso deve essere il giorno della fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E’ un Siena tutto da scoprire e senza certezze. Al via una stagione con obiettivi da decifrare

In questa notizia si parla di: siena - stagione - tutto - scoprire

Grosseto-Siena: Pari Inutile per i Bianconeri, Stagione Disastrosa - GROSSETO SIENA GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Bolcano, Dierna, Possenti; Guerrini (30’st Gnazale), Caponi, Sacchini, Chrysovergis; Riccobono (33’st Cela), Addiego Mobilio (21’st Senigagliesi); Benucci (43’st Nunziati).

Robur Siena: stagione deludente in serie D e incertezze future - Otto giorni fa si chiudeva per la Robur una stagione particolare, decisamente avara di soddisfazioni che si è trascinata stancamente fino alla fine con un misero sesto posto in serie D, peggior risultato del Siena dalla stagione 1987/88 quando giunse settima in C2, equivalente della quarta serie di ora.

Siena, la stagione si apre con il botto: pienone di turisti, boom Valdorcia - Siena, 5 maggio 2025 – Dai droni, a caccia di inquadrature esclusive, ai pellegrini, in cammino con bastone e zaino d’ordinanza, tutta (o quasi) la gamma di possibili utenti della superficie terrestre - e dell’aria che la avvolge - è sembrata radunarsi in V al d’Orcia, nel lunghissimo ‘ponte’ che ha unito la Pasqua (20 aprile) al fine settimana del 1 maggio.

A San Gimignano torna la grande lirica È tutto pronto per la nuova stagione lirica del Festival di San Gimignano, arrivata alla 90esima edizione e in scena da sabato 19 a domenica 27 luglio. In programma tre capolavori come Don Pasquale, Suor Angelica e Vai su Facebook

“Segui la festa”, Natale e Capodanno abbracciano tutta Siena; Calcio, la Robur pensa a Massimo Maccarone come nuovo allenatore; Strade Bianche: tutto quello che devi sapere e dove vederla in tv.

E’ un Siena tutto da scoprire e senza certezze. Al via una stagione con obiettivi da decifrare - Raduno, allenamento allo stadio e prime parole dei protagonisti. Riporta sport.quotidiano.net

Siena, Zaengel: "Già al lavoro per prossima stagione. Non abbiamo ... - Siena, Zaengel: "Già al lavoro per prossima stagione. Come scrive tuttomercatoweb.com