È morto Malcolm-Jamal Warner era il figlio Theo nella serie I Robinson | la tragedia in vacanza con la famiglia

È morto a 54 anni Malcol-Jamal Warner, l’attore celebre per la sua interpretazione di Theodore “Theo” Robinson nella serie televisiva I Robinson. Secondo i media americani, sarebbe morto per ÂŤannegamento accidentaleÂť, anche se al momento si tratta solo di ÂŤfonti affidabili ma non confermateÂť. Stando alla ricostruzione di People, sarebbe deceduto ÂŤdurante una nuotataÂť mentre era con la famiglia in vacanza in una localitĂ non ancora resa nota. I ruoli nel piccolo schermo e il successo da cantante. Il nome di Malcolm-Jamal Warner è legato indissolubilmente al suo ruolo nella serie I Robinson in cui vesitva i panni di Theodore, figlio del protagonista Cliff interpretato da Bill Cosby. 🔗 Leggi su Open.online