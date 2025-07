È morto Danilo Zuffi addio al ‘capo’ dei palchi musicali Ha lavorato a lungo con Vasco Rossi

Imola, 21 luglio 2025 – Calcava ancora il palco, nonostante fosse in pensione. Come faceva da una vita. Con la musica nel sangue e la voglia di essere un direttore di produzione ’Stupendo’, citando Vasco Rossi. Perché Danilo Zuffi, 72 anni ad agosto, proprio con Il Blasco e la società di eventi Live Nation aveva dato vita al Modena Park. Facendo la storia. Come accadde per la professione di direttore di produzione, perché in parte l’aveva inventata lui, essendone uno dei primi nati in Italia, quando ancora questa figura nella musica non c’era. Con il Komandante ci ha lavorato spalla a spalla. Imolese doc, classe 1953, aveva nel Dna il suono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

