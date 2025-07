L’attore Malcolm-Jamal Warner, indimenticabile Theo, unico figlio maschio di Cliff e Clair nella serie I Robinson, è morto annegato a 54 anni in un incidente in Costa Rica; protagonista anche in Malcolm & Eddie e The Resident. Malcolm-Jamal Warner, noto in tutto il mondo per aver interpretato Theo Robinson (Huxtable) nelle otto stagioni della sitcom I Robinson ( The Cosby Show ), è morto a 54 anni in un tragico incidente in Costa Rica. Secondo quanto riportato da ABC News, Warner si trovava in vacanza con la famiglia quando, durante una nuotata, è stato travolto da una forte corrente che lo ha trascinato a riva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, addio al Theo de I Robinson, protagonista di Malcolm & Eddie a The Resident