È morta a 50 anni Preta Gil a causa di un cancro | la cantante era figlia di Gilberto Gil Le parole di Laura Pausini

È morta a 50 anni Preta Gil, figlia della star della musica brasiliana Gilberto Gil: la donna, attivista per i diritti civili, è scomparsa a causa di un cancro al colon. A ricordarla anche Laura Pausini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morta a 50 anni Preta Gil, figlia della star della musica brasiliana Gilberto Gil: la donna, attivista per i diritti civili, è scomparsa a causa di ...

