È di Emanuela Ruggeri il corpo ritrovato a Roma | era scomparsa da una settimana

Emanuela Ruggeri, 32 anni, era scomparsa da Colli Aniene dallo scorso 14 luglio, adesso, dopo una settimana, è stato trovato il suo cadavere tra le sterpaglie di via a ridosso di via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano di Roma. A rendere possibile l’identificazione, i documenti che aveva con sé e i tatuaggi sul suo corpo. Era uscita di casa in tenuta sportiva intorno alle 20.35, come se dovesse tornare dopo poco, aveva detto la madre in un appello lanciato sui social nei giorni scorsi. Ma di lei non si avevano più notizie da allora. Indossava una maglietta nera, dei leggins neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata l’ultima volta che la madre l’ha vista, prima di avvertire le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È di Emanuela Ruggeri il corpo ritrovato a Roma: era scomparsa da una settimana

