Dove vedere in tv Italia-Giappone Finale Universiadi 2025 volley femminile | orario programma streaming

Mercoledì 23 luglio  alle Universiadi 2025 si disputerà la finale del torneo di volley femminile tra Italia e Giappone: alle ore 20.00 alla Max Schmeling Halle di Berlino, in Germania, azzurre e nipponiche si affronteranno per conquistare la medaglia d’oro. La finale tra Italia e Giappone del torneo di volley femminile alle Universiadi 2025 sarà trasmessa in diretta tv  su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita su discovery+, DAZN e FISU.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara. Medagliere Universiadi estive 2025: Italia al quinto posto con 3 ori e 13 podi, Stati Uniti in fuga CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE UNIVERSIADI 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Giappone, Finale Universiadi 2025 volley femminile: orario, programma, streaming

UNIVERSIADI FEMMINILI SUPERATA 3-0 LA GERMANIA, L'ITALIA È IN FINALE ? Quinta vittoria per 3-0 delle azzurre; in Finale l'Italia affronterà la vincente tra Giappone e Brasile 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) LA NOTIZIA: https://fed Vai su X

AZZURRE IN FINALE ALLE UNIVERSIADI 2025 Le ragazze di Carlo Parisi raggiungono la Finale delle Universiadi 2025! Anche le padroni di casa della Germania vengono sconfitte per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21). Top scorer del match l’opposto azz Vai su Facebook

Universiadi, è finale per l'Italia: Frosini in campo nella vittoria contro la Germania - L'Italia del Volley non si ferma più: è finale alle Universiadi, in corso ora in Germania. Da msn.com

Universiadi: superata 3-0 la Germania, l’Italia è in Finale - Ottime notizie continuano ad arrivare da Berlino, dove sono in corso di svolgimento le Universiadi 2025. Come scrive tuttosport.com