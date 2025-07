Doualla show! A 15 anni fa il record europeo U18 dei 100 | è il terzo crono di sempre per un' italiana

Kelly Doualla spaziale: crono da sogno sui 100 a 15 anni, battuto il record italiano under 20 - Kelly Doualla ha incantato nella prima giornata dei Campionati Italiani di Società , prendendosi il ruolo di protagonista a Brescia, dove va in scena la finale oro (quella che assegna gli scudetti di club).

Kelly Doualla fa il record europeo Under 18 dei 100 metri: a 15 anni è già la terza italiana di sempre - Ha soltanto 15 anni, ma Kelly Doualla al Festival Olimpico della Gioventù Europea ha fissato in 11"24 il record U18 dei 100 metri. msn.com scrive