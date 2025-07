Al Festival Olimpico della Gioventù Europea, l'azzurra sigla il record continentale under 18 con il tempo di 11.21, al debutto assoluto in azzurro. A soli 15, l'atleta lombarda firma il terzo crono di sempre per un'italiana: meglio di lei soltanto Zaynab Dosso (11.01) e Manuela Levorato (11.14) nella storia dello sprint azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Doualla scrive la storia! Guarda la sua impresa nei 100 metri a Skopje