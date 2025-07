Dopo Gergiev annullato anche il concerto del filo-russo Alexander Romanovsky a Bologna

(Adnkronos) – Il concerto del pianista ucraino filo-russo Alexander Romanovsky che si sarebbe dovuto tenere a Bologna il 5 agosto è stato annullato. L'annuncio arriva dal Comune. Il senatore di Azione Marco Lombardo in un post su X, dopo la decisione di annullare il concerto di Gergiev a Caserta, ha auspicato che il sindaco Matteo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: concerto - filo - russo - alexander

Croazia, in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson - A Zagabria in Croazia decine di migliaia di persone hanno partecipato a un concerto di Marko Perkovic (in arte Thompson, come una mitragliatrice statunitense), un cantante di destra noto per la sua presunta simpatia verso il regime fantoccio croato filo-nazista della Seconda guerra mondiale.

Il concerto della discordia alla Reggia di Caserta. L’altolà di Giuli al direttore filo-Putin - Caserta, 15 luglio 2025 – L’orchestra e il suo direttore non sono ancora saliti sul palco della Reggia di Caserta che a prendersi la scena (tutta) è lo scontro politico fra filo putiniani, veri o presunti, e pro Kiev senza se e senza ma.

Concerto del maestro filo Putin, Giovine: "Qui non c'è spazio per chi sostiene la guerra" - Sull'esibizione a Caserta del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, vicino a Putin e alle sue posizioni, interviene Raffaele Giovine, ex consigliere comunale di 'Caserta Decide' ed ex candidato a sindaco del Capoluogo.

Alexander Romanovsky, polemiche a Bologna per il concerto del pianista ucraino: «È filorusso, va annullato: suonò davanti alle macerie del teatro di Mariupol» Vai su X

A quasi un anno dall'ultimo concerto dei Maneskin, il 22 agosto 2024 a Parigi, le speranze di milioni di fan della band romana in tutto il mondo per una possibile reunion non sono mai svanite. Dopo anni di successo internazionale, premi ricevuti e tour sold Vai su Facebook

Dopo Gergiev annullato anche il concerto del filo-russo Alexander Romanovsky a Bologna; Dopo il concerto di Gergiev, salta anche l'esibizione del filo-russo Romanovsky a Bologna; «Alexander Romanovsky suonò davanti alle macerie del teatro di Mariupol»: dopo le polemiche, annullato a Bologna il concerto del pianista ucraino.

Bologna, annullato concerto del pianista filo-russo Alexander Romanovsky: aveva suonato sulle macerie del teatro di Mariupol - russo Alexander Romanovsky in programma a Bologna il 5 agosto è stato annullato. msn.com scrive

Concerto del pianista filo-russo Romanovsky a Bologna, è polemica: “Il sindaco annulli l’esibizione” - democratico di Luigi Marattin: “È inaccettabile che Comune e Città Metropolitana di Bologna garantiscano il patrocinio alla esibizione nella nostra città” del pianista ch ... Come scrive msn.com