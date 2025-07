Donna trovata morta tra le sterpaglie a Roma è il corpo di Emanuela Ruggeri | la 32enne era scomparsa da giorni

Emanuela Ruggeri è stata ritrovata morta in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Il corpo della 32enne è stato avvistato da un passante, che ha dato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna trovata morta tra le sterpaglie a Roma, è il corpo di Emanuela Ruggeri: la 32enne era scomparsa da giorni

Roma- Allarme Emanuela Ruggeri, 32 anni, scomparsa il 14 luglio scorso dal quartiere Colli Aniene. È uscita di casa intorno alle 20:35, indossando una tenuta sportiva, ma non è più tornata. La madre, dopo aver allertato le forze dell'ordine, ha lanciato un acc Vai su Facebook

Emanuela Ruggeri, è suo il corpo ritrovato in via del Mandrione. Era scomparsa una settimana fa - È Emanuela Ruggeri la donna trovata morta domenica sera da un passante tra la vegetazione di via del Mandrione, a Roma. Segnala roma.repubblica.it

È di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita ritrovato fra i cespugli al Mandrione - Appartiene a Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025, fra i cespugli di via del Mandrione ... Riporta fanpage.it