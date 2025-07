Donna trovata morta in Italia è stata identificata | di chi si tratta

Il corpo senza vita di una donna ritrovato tra la fitta vegetazione che costeggia via del Mandrione, nella periferia sud-est di Roma è stato identificato. Il cadavere è stato scoperto da un passante che, insospettito dalla presenza di alcuni effetti personali abbandonati, ha prontamente avvisato le autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri unitamente ai soccorsi sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. L’area è stata subito delimitata per consentire i primi rilievi e l’avvio delle indagini, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna e di risalire alle cause della sua morte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Donna trovata morta in Italia, è stata identificata: di chi si tratta

In questa notizia si parla di: donna - trovata - morta - italia

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta all?interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare alle porte di Roma.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Chamila, com’è morta la donna trovata nel laghetto: l’ultima passeggiata con De Maria (VIDEO) - Un tranquillo pomeriggio di pioggia si è trasformato in uno scenario di orrore. Al Parco Nord di Milano, il 35enne Emanuele De Maria e la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, passeggiavano tra gli alberi bagnati.

Erika la donna trovata morta è stata trovata morta dopo 10 giorni di ricerche. Spunta l'ipotesi dell’incontro con un uomo misterioso, cosa è successo nelle ultime ore di vita della donna ? Vai su Facebook

Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa; Donna scomparsa e trovata morta, i sospetti dei carabinieri; Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa.

Donna trovata morta a Roma: è una 32enne scomparsa da una settimana - E’ Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. Segnala gazzettadiparma.it

Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa - E' Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. Scrive ansa.it