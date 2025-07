Donna trovata morta a Roma è la 32enne scomparsa

E' Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. La 32enne era scomparsa una settimana fa da Colli Aniene. La mamma aveva lanciato un appello sui social: "Sono disperata, Aiutatemi a trovarla" spiegando che la figlia era uscita di casa alle 20.35 del 14 luglio dicendo che andava ad un appuntamento con un'amica. La polizia l'ha identificata tramite i documenti che aveva con sé e i tatuaggi. Sarà l' autopsia a chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa

In questa notizia si parla di: donna - trovata - morta - roma

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta all?interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare alle porte di Roma.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Chamila, com’è morta la donna trovata nel laghetto: l’ultima passeggiata con De Maria (VIDEO) - Un tranquillo pomeriggio di pioggia si è trasformato in uno scenario di orrore. Al Parco Nord di Milano, il 35enne Emanuele De Maria e la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, passeggiavano tra gli alberi bagnati.

Sono a Roma i genitori di Anastasia, la ragazza russa trovata morta a #VillaPamphili assieme alla figlia di pochi mesi, Andromeda, per la cui morte è accusato l'americano Francis Kaufmann. I familiari della donna, secondo quando si apprende, saranno sen Vai su X

+++ Donna trovata morta tra i cespugli: era lì da almeno due settimane +++ Vai su Facebook

Roma, identificata donna trovata morta al Mandrione: è Emanuela Ruggeri; Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie; Cadavere di una donna trovato tra le sterpaglie a Roma in via del Mandrione, il corpo già in decomposizione.

Donna trovata morta a Roma: è una 32enne scomparsa da una settimana - E’ Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. gazzettadiparma.it scrive

Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa - E' Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. Lo riporta ansa.it