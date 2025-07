Domani la semifinale dell’Europeo le inglesi alle prese con un caso di razzismo non si inginocchieranno Italia per la storia | Siamo una famiglia

Prima ancora di scendere in campo, Italia-Inghilterra di domani sera a Ginevra, che vale un posto nella finale degli Europei, diventa un piccolo caso. PerchĂ© le ragazze inglesi hanno deciso di cambiare strategia per protestare contro il razzismo (e in effetti a parte una prima attenzione, non è che siano arrivati grandi risultati.). Ieri la nazionale inglese ha annunciato che le sue giocatrici non si inginocchieranno prima della semifinale. L’idea era nata per ribattere ai commenti che l’inglese Jessica Carter ha ricevuto sul web dopo la sconfitta contro la Francia nella prima fase: "Dobbiamo trovare un altro modo per eliminare il razzismo", hanno annunciato le inglesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

