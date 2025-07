A Dimaro è giunta una marea azzurra festante. Dopo la vittoria dello Scudetto numero 4 ed il mercato faraonico che sta realizzando la SocietĂ di De Laurentiis, era inevitabile giungessero in Trentino un numero incredibile di tifosi. Repubblica analizza proprio questo aspetto del ritiro del Napoli a Dimaro. A Dimaro l’assalto dei fedelissimi. Così il quotidiano stamane: “L’assalto dei fedelissimi nel ritiro ha persino scombussolato un po’ i piani di Conte, costretto a rinunciare ai suoi propositi di far svolgere qualche allenamento a porte chiuse, per motivi di ordine pubblico. La ressa all’esterno dello stadio non sarebbe stata infatti gestibile, per la passione travolgente e il pienone del primo fine settimana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Dimaro, Conte ha rinunciato agli allenamenti a porte chiuse