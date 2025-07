Il legale che difende Andrea Sempio insiste e crede che dietro a tutta questa storia ci sia qualcosa che non è mai stato raccontato “ Alberto Stasi per me non è mai entrato in quella casa quel giorno e lo considero innocente, ma per me qualche bugia l’ha raccontata. “. Le parole sono dell’avvocato Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio che da qualche settimana non fa che raccontare una storia completamente diversa. Delitto Garlasco, Lovati non molla: “Stasi per me è innocente, ma.” (Ansa Foto) Cityrumors.it Il problema è che avvocato di Andrea Sempio, rilancia ancora la tesi secondo la quale Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un’organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Delitto Garlasco, Lovati non molla: “Stasi per me è innocente, ma…”