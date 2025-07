De Zerbi sicuro | Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l’anno scorso

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo futuro Roberto De Zerbi ha finalmente trovato la sua dimensione ideale all'Olympique Marsiglia. In un'intervista esclusiva rilasciata a L'Équipe, l'allenatore italiano ha spiegato perchĂ© Marsiglia è diventata la sua nuova casa, sia dal punto di vista professionale che personale. Dopo una stagione

De Zerbi non nasconde le sue ambizioni col Marsiglia e rivela: «La finale di Champions? Guarderò un film su Netflix» - Secondo in Ligue 1 e già sicuro di disputare la prossima Champions League, l’Olympique Marsiglia vuole concludere la stagione nel migliore dei modi.

Marsiglia, De Zerbi dopo il pareggio contro il Lille difende Rulli: «Preso un gol stupido, ma se siamo secondi è gran parte merito suo» - Marsiglia, De Zerbi dopo il pareggio contro il Lille difende Rulli nella conferenza stampa post partita Manca il match point decisivo per la qualificazione in Champions League il Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo il pareggio in casa del Lille per 1-1, con l’errore in costruzione di Rulli che è costato caro alla squadra dell’allenatore […]

De Zerbi spiega perché non ha voluto Pogba al Marsiglia: Non può sbilanciare il mio spogliatoio; De Zerbi: Inter o PSG? Meglio un film su Netflix; OM, De Zerbi: Nazionale? Non è colpa degli allenatori.

De Zerbi: il Marsiglia starà in ritiro un mese a Roma. Tornerà in ... - L’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League . Scrive corriere.it

Calcio: De Zerbi, 'voglio restare al Marsiglia' - Ansa.it - Ci sono sicuramente cose che non sono piaciute al club, e altre a me", ha spiegato ancora. Riporta ansa.it