De Zerbi esce allo scoperto | Rabiot mi ha sorpreso enormemente vi spiego perché Balerdi? Ha avuto offerte ma ha deciso di… Annuncio che riguarda il calciomercato Juve

De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato così di Adrien Rabiot e di Leonardo Balerdi, obiettivo del calciomercato Juve. Le sue parole. A L’Equipe, Roberto De Zerbi ha parlato così di due suoi giocatori del Marsiglia: Adrien Rabiot e Leonardo Balerdi, quest’ultimo a lungo inseguito dalla Juventus. Le dichiarazioni del tecnico dell’OM. PAROLE – «Rabiot mi ha sorpreso enormemente. Perché i giornalisti italiani lo hanno sempre descritto in modo molto diverso da quello che ho scoperto. È umile, timido, riservato, lavoratore. È passionale, vive per il calcio. Anche sua madre è una persona passionale, sincera, emotiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Zerbi esce allo scoperto: «Rabiot mi ha sorpreso enormemente, vi spiego perché. Balerdi? Ha avuto offerte ma ha deciso di…». Annuncio che riguarda il calciomercato Juve

