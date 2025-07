Dazi Urso | con Usa trattare a oltranza bazooka sarebbe escalation

Roma, 21 lug. (askanews) – Sui dazi commerciali come Unione europea con gli Stati Uniti “bisogna trattare a oltranza, sino all’ultimo. Se poi il negoziato dovesse fallire, reagiremo ovviamente insieme, ma in modo equo e proporzionato, senza pregiudicare l’obiettivo finale che resta comunque quello dell’accordo. Non posso immaginare una guerra economica permanente tra le due metĂ dell’Occidente”. Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso in una intervista a la Stampa. Urso invece allontana l’ipotesi del ricorso al cosiddetto “bazooka” nella partita dazi con Washington. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

