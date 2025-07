Dazi Urso | Con Usa trattare a oltranza bazooka sarebbe escalation | Wsj | L' Ue si prepara a uno scontro con l' amministrazione Trump

Il segretario al Commercio americano si dice "fiducioso" sulla possibilità di un'intesa con l'Unione europea, "ma il primo agosto è una scadenza vincolante".

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - "Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull' export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento".

Dazi, Urso “Nostra bussola è unire, Ue sia coesa per il negoziato” - ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno del governo è stato tempestive ed efficace, indirizzando commissione Europea e amministrazione americana sulla giusta strada del negoziato, che, a nostro avviso, deve essere svolto con consapevolezza e responsabilità fino in fondo, con l’obiettivo di unire, e non certo dividere l’occidente, le due metà d’Europa, quella cresciuta nel nostro continente e quella cresciuta nella nuova terra delle Americhe, unire e non dividere l’Atlantico, questa è la nostra bussola”.

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

