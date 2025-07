Da Niang a Pajola | Virtus sempre azzurra C’è la pista Bassey per chiudere il roster

Non solo Pajola. Quella che sta nascendo, come in passato del resto, è una Virtus a forte trazione azzurra. All’Arcoveggio, gli italiani non solo fanno parte dell’organico, ma giocano. Nel campionato italiano come in Europa. Non solo Pajola, ma anche Daniel Hackett che, nella Virtus che verrĂ , avrĂ un ruolo cardine. Ivanovic gli ha ampliato l’orizzonte (e forse allungato la carriera): Danny-Boy può essere impiegato – in difesa sa essere letale – sia come guardia sia come ala piccola. Poi, ovviamente, Momo Diouf e Nicola Akele. Nell’ultimo mercato, quello 2024, erano arrivati in punta di piedi. Con l’idea che fossero dei comprimari o, comunque, dei panchinari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Da Niang a Pajola: Virtus sempre azzurra. C’è la pista Bassey per chiudere il roster

In questa notizia si parla di: pajola - virtus - azzurra - niang

La Virtus può sorridere: Pajola c’è. Il playmaker in campo con Venezia - Giorni di attesa, di preparazione e di inserimento. Si avvicina l’inizio dei playoff con gara 1 dei quarti di finale in programma domenica pomeriggio alle 18 alla Segafredo Arena con la Reyer Venezia e cresce l’attesa per l’inizio della fase calda e cruciale della stagione.

Pajola spinge la Virtus: “Prima Venezia poi il titolo” - Bologna, 18 maggio 2025 – Capitan Futuro in redazione. Ma sì, è proprio lui, Alessandro Pajola: scuote la testa, muove i riccioli e si prepara a rispondere a un fuoco di fila di domande.

LIVE Virtus Bologna-Brescia 75-65, Serie A basket 2025 in DIRETTA: V nere sul 2-0 nella finale scudetto, Shengelia e Pajola assi nella manica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Scopriremo dunque martedì se la Virtus Segafredo Bologna vincerà il suo 17° scudetto oppure dovrà vedersi allungare la serie.

Virtus Bologna, mercato tutto italiano: colpo Niang, Casarin vicino; VIRTUS BOLOGNA, 2-0 NELLA SERIE FINALE E UNO SGUARDO AL FUTURO: OBIETTIVO PROCIDA - di EUGENIO PETRILLO; Italbasket, ufficiali i 12: Niang c’è, Pajola capitano.

Da Niang a Pajola: Virtus sempre azzurra. C’è la pista Bassey per chiudere il roster - Nel mirino il lungo nigeriano che ha giocato nella Nba a Philadelphia e San Antonio . Lo riporta sport.quotidiano.net

New Virtus mission: secure Pajola. The captain is tied to the Black V until 2026. - Before revealing his appointment, President Zanetti had announced it to Alessandro. Riporta msn.com