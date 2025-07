Cutro sei rinvii a giudizio | la magistratura non molla

A due anni e mezzo dal naufragio di Cutro in cui persero la vita più di 100 migranti, il gip del tribunale di Crotone ha accolto le richieste del sostituto procuratore  Pasquale Festa  e rinviato a giudizio sei tra ufficiali e sottufficiali di Guardia costiera e Guardia di finanza che, rispettando le regole in vigore, decisero di non intervenire. Le norme attuali, infatti, prevedeno che in assenza di un rischio di naufragio conclamato, davanti a un’imbarcazione di migranti non scatta più un’operazione di soccorso in mare, gestita dalla Guardia costiera, ma un’operazione di polizia, gestita dalla Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cutro, sei rinvii a giudizio: la magistratura non molla

