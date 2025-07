Cutro la vergogna | rinviati a giudizio sei militari che provarono a salvare i migranti abbandonati dagli scafisti

Si rischia la beffa finale nella tragica vicenda dei migranti naufragati a pochi metri dalla spiaggia di Cutro dove erano stati lasciati in bal√¨a delle onde da parte di scafisti senza scrupoli. Sono stati rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia Costiera coinvolti nell‚Äôinchiesta sul naufragio di migranti a Steccato di Cutro in Calabria. Lo ha stabilito oggi, luned√¨ 21 luglio, il gup del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, nell‚Äôudienza preliminare celebrata sul disastro in cui, il 26 febbraio 2023, morirono 94 migranti tra cui 35 minori, e si registrarono numerosi dispersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - Cutro, la vergogna: rinviati a giudizio sei militari che provarono a salvare i migranti abbandonati dagli scafisti

In questa notizia si parla di: cutro - migranti - vergogna - rinviati

Cutro, a processo i sei ufficiali che non soccorsero il caicco di migranti naufragato - Il gip di Crotone ha decretato il rinvio a giudizio degli uomini di Guardia di finanza e Guardia costiera in servizio la notte del 25 febbraio di due anni fa.

Migranti, sei militari vanno a processo per il naufragio di Cutro: di cosa sono accusati - √ą arrivato il rinvio a giudizio per sei militari - quattro della Guardia di finanza e due della Guardia costiera - imputati nell'inchiesta sulla strage di Cutro: il 26 febbraio 2023 nel naufragio di un barcone vicino alle coste calabresi morirono 94 persone migranti, di cui 35 bambini.

Cutro, a processo i sei ufficiali che non soccorsero i migranti - Rinviati a giudizio sei militari tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera, accusati di non aver attivato per tempo le procedure di soccorso la notte del naufragio di Cutro.

Cutro, la vergogna: rinviati a giudizio sei militari che provarono a salvare i migranti abbandonati dagli scafisti Vai su X

Cutro, la vergogna: rinviati a giudizio sei militari che provarono a salvare i migranti abbandonati dagli scafisti; In sei a processo per il naufragio di Cutro, militari rinviati a giudizio per errori in fase di soccorso; Migranti, documento esclusivo: ecco le regole della vergogna che hanno bloccato la Guardia costiera a Cutro.

Strage di Cutro, rinviati a giudizio sei militari: sono accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo - Sono stati rinviati a giudizio i sei militari, quattro della Guardia di finanza e due della Guardia costiera, coinvolti nell'inchiesta sul naufragio del barcone a Steccato di Cutro, in cui, la notte d ... Da msn.com

Migranti, sei militari vanno a processo per il naufragio di Cutro: di cosa sono accusati - quattro della Guardia di finanza e due della Guardia costiera - Scrive fanpage.it