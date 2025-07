Cuneo speleologo bloccato in una grotta | raggiunto dai soccorsi

Sono stabili le condizioni dello speleologo infortunatosi ieri nell’Abisso Paperino sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo. Una cinquantina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si è alternata per tutta la notte nel soccorso all’uomo che ieri pomeriggio è stato raggiunto da una squadra tecnica e da un sanitario che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno stabilizzato, ha subito un trauma cranico. L’incidente a 40 metri di profondità . Nel punto dell’incidente, intorno a 40 metri di profondità , è stata montata una tenda riscaldata dove il paziente è stato ricoverato e condizionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuneo, speleologo bloccato in una grotta: raggiunto dai soccorsi

