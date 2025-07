Criptovalute superano per la prima volta i 4 trilioni di dollari

Durante la scorsa settimana, che è stata giustamente battezzata “Crypto Week”, il mercato delle criptovalute ha superato per la prima volta nella sua storia una capitalizzazione di 4 trilioni di dollari, in base ai dati diffusi da CoinGecko, attestandosi attorno ai 3,92 trilioni prima della chiusura di venerdì 18 luglio 2025. Un segnale importante di maturità del settore, che aspira ad abbandonare la sua aura speculativa per inserirsi a pieno titolo nel panorama della finanza globale. IN questa direzione sta operando il legislatore USA, che sta completando la regolamentazione di questo mercato, ultima la legislazione delle stablecoin. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Criptovalute superano per la prima volta i 4 trilioni di dollari

