Il Libro Blu spaziale non è un romanzo di fantascienza, ma un report ufficiale che la Cina pubblica ogni anno per fare il punto della situazione sulle attività, gli obiettivi e le strategie spaziali del Paese. Nell’ultima edizione del 2024 la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc), la principale azienda statale del Dragone responsabile di tutte le più importanti operazioni spaziali nazionali civili e militari, scriveva che, in collaborazione con la China National Space Administration (Cnsa), più o meno il corrispettivo cinese della Nasa statunitense, sarebbero stati effettuati una settantina di lanci per spedire in orbita centinaia di satelliti, oltre a navicelle cargo e veicoli con equipaggio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così la Cina sta vincendo la corsa allo Spazio contro gli Usa