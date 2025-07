Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone

Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025. Colpita probabilmente da una zanzara infetta durante una breve vacanza nell'entroterra pontino, la donna è stata ricoverata in gravi condizioni e sottoposta a test specifici che hanno confermato il contagio. È morta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi a causa di complicazioni neurologiche. Secondo quanto riportato da La Repubblica, non aveva patologie pregresse. La morte è avvenuta rapidamente, a riprova della possibile aggressività del virus anche su organismi apparentemente sani.

