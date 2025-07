La prima settimana di lavoro a Cascia si è conclusa in maniera positiva per il gruppo allenato da Tomei. Oggi nella sede del ritiro del Picchio si aprirà la seconda settimana di lavoro dei bianconeri, che condurrà la squadra verso l’allenamento congiunto di sabato contro la Salernitana, previsto nelle strutture sportive del Country House Elite della cittadina umbra, con orario da definire. In questa fase di preparazione il nuovo tecnico dell’Ascoli sta iniziando a conoscere meglio gli elementi attualmente presenti all’interno dell’organico, cercando di trasmettere fin da subito alcuni principi di gioco basilari per poi arrivare a sviluppare la manovra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corazza infinito. Il veterano c’è e rivuole il gol