Continuano le ricerche di Fabio Festa scomparso da sabato in montagna a Brescia

Uscito per un'escursione, di lui non si hanno più notizie. Sono riprese nella mattinata di lunedì 21 luglio le ricerche di Fabio Festa, il 32enne residente a Chiari, in provincia di Brescia, di cui si sono perse le tracce da sabato scorso. Il giovane si sarebbe recato nella zona del Gaver con la propria auto, per poi incamminarsi a piedi verso il lago della Vacca, un bacino artificiale situato a oltre 2.000 metri di altitudine nell'alta valle del Caffaro. L'allarme è scattato nella giornata di domenica 20 luglio, quando Fabio non ha fatto rientro a casa. Poco dopo, le autorità hanno rinvenuto la sua automobile e avrebbero anche localizzato il suo cellulare, che però risulta irraggiungibile da due giorni.

