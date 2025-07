Conte accorcia le distanze col Pd la brusca frenata del partito di Giorgia Meloni | i dati del sondaggio Swg

È il Movimento 5 Stelle la forza politica che registra la crescita maggiore negli ultimi sette giorni, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 di lunedì 21 luglio. Il movimento di Giuseppe Conte riduce le distanze con il Pd, portandosi al 13% con una crescita dello 0,3%. In testa resta ancora Fratelli d’Italia con il 29,9%, nonostante il calo dello 0,4% nell’ultima settimana. Segue il Partito democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,3% e scendendo ora al 22,7%. In trend positivo la Lega (+0,1%) all’8,4%, seguita da Forza Italia in calo al 7,9%. E infine Verdi e Sinistra al 6,9%. Tra le altre forze politiche, resta stabile Azione al 3,5%, incalzata da Italia Viva al 2,4% (+0,2) e +Europa al 2%. 🔗 Leggi su Open.online