Concerti d’estate a Villa Guariglia | terza settimana tra musica parole e visioni dal mondo

Tempo di lettura: 3 minuti Domani (martedì 22 luglio) il cartellone dei Concerti d’estate di Villa Guariglia si apre alla contaminazione. Sulla terrazza della storica residenza di Raito, nel comune di Vietri sul Mare, di proprietĂ della Provincia di Salerno, salirĂ sul palco il quintetto nato nel 2024 dall’incontro tra la violinista Kameliya Naydenova e il sassofonista e clarinettista Sandro Deidda. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, sarĂ preceduto – alle ore 19.30 – dalla presentazione del libro In sacrificio. Il personaggio di Ifigenia tra teatro e cinema  di Francesco Puccio (Tab Edizioni, 2025), a cura de La Congrega Letteraria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concerti d’estate a Villa Guariglia: terza settimana tra musica, parole e visioni dal mondo

