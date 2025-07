Se cerchi un rasoio versatile, in grado di offrirti una soluzione completa¬†per la cura personale, non perderti il Philips Multigroom Serie 3000: oggi puoi acquistarlo a soli 31,97 euro, con un ottimo sconto del 41% su Amazon. Prendilo in promozione su Amazon Una dotazione di accessori pensata per ogni esigenza. Il punto di forza di questo modello √® senza dubbio la ricca dotazione di accessori. All‚Äôinterno della confezione si trovano ben nove elementi che consentono di gestire con precisione la barba, i capelli e i dettagli pi√Ļ delicati. Il set include un rifinitore di precisione, sei pettini anti-urto pensati per offrire diverse lunghezze di taglio, un accessorio specifico per la cura di naso e orecchie, oltre a una spazzolina per la pulizia e una custodia per il trasporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Con il rasoio Philips curi barba, capelli e viso: kit completo ora scontato del 41%!