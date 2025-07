Collisione sfiorata tra aereo di linea e bombardiere negli Usa il pilota in un video | Non ci hanno avvisati

Un aereo di linea Delta ha evitato la collisione con un bombardiere B-52. Il fatto è avvenuto venerdĂŹ 18 luglio a Minot, in North Dakota. Oggi, lunedĂŹ 21, la Federal Aviation Administration ha dichiarato che indagherĂ sull'accaduto. Il pilota in un video ripreso dai passeggeri: "Mi dispiace per la manovra aggressiva. Non so perchĂŠ non ci abbiano avvisati". 🔗 Leggi su Fanpage.it