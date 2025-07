cm punk tra copioni e improvvisazioni

CM Punk in una recente intervista a SportBible ha parlato di uno degli aspetti più importanti della parte intrattenente del Pro Wrestling, i promo, che sono parte integrante degli show della WWE e del wrestling in generale. Utilizzati per lo sviluppo di nuove faide, cambi di gimmick e turn, ci sono superstar che hanno un talento innato con il microfono tra le mani e altre che fanno un pò più di difficoltà . Uno dei più talentuosi è proprio il “The Best in the World”, che ha specificato il fatto che i meno avvezzi ricevono copioni ben strutturati per la riuscita dei promo, invece, chi come lui ha un vero e proprio dono, gli viene concessa la possibilità anche di “andare oltre”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

