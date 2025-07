Classifica film al botteghino 14 luglio – 20 luglio

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 14 luglio al 20 luglio. 1 Superman. Regia: James Gunn Cast: Christian Lees, Michael Rooker, Pom Klementieff, Bradley Cooper Fantascienza, Stati Uniti 2025, 129 min. 2 Jurassic World – La Rinascita. Regia: Gareth Edwards Cast: Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend Azione, Avventura, Fantascienza, Stati Uniti 2025, 134 min. 3 F1 – Il Film. Regia: Joseph Kosinski Cast: Samson Kayo, Deborah Hurm, Avis-Marie Barnes, Rachel Walters Sportivo, Stati Uniti 2025, 156 min. 4 So cosa hai fatto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (14 luglio – 20 luglio)

In questa notizia si parla di: luglio - classifica - film - botteghino

