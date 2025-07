Clamorosa svolta Stefano De Martino | le foto non lasciano dubbi

Sono uscite fuori delle foto che ritraggono Stefano De Martino in momenti bollenti: clamorosa svolta per il noto conduttore Rai, che sta facendo discutere molto Stefano De Martino è probabilmente il conduttore più apprezzato del panorama italiano. Con la sua simpatia e il suo estro davanti alle telecamere, si è saputo calare in qualsiasi realtà. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Clamorosa svolta Stefano De Martino: le foto non lasciano dubbi

In questa notizia si parla di: stefano - martino - clamorosa - svolta

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Affari Tuoi, raptus di Stefano De Martino: alza la cornetta... Pubblico sconvolto - Una puntata sfortunata quella della concorrente di Affari Tuoi. Chiara da Osimo, per le Marche, ha giocato assieme al compagno Simone.

Stefano De Martino cambia (già) show dopo Affari Tuoi: svolta clamorosa. Cosa farà su Rai 1; Mediaset potrebbe chiudere Striscia la notizia per gli ascolti bassi: pronto un format di Maria De Filippi; Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile: l'indiscrezione e la decisione su Affari Tuoi.

Stefano De Martino prende una clamorosa decisione, no alla Rai: cosa ... - Stefano De Martino prende una clamorosa decisione, no alla Rai: cosa succede (Foto Ansa) – Diregiovani. Si legge su diregiovani.it

Stefano De Martino tirato in ballo a La Volta Buona, Magalli fa una ... - A La Volta Buona di Caterina Balivo si parla di Stefano De Martino e Magalli fa uno scivolone davvero poco elegante. Segnala comingsoon.it